i rimpianti del quartu  

Termina con un pareggio la sfida salvezza tra il Quartu e l’Alto Vicentino Futsal. L’1-1 con cui si va all’intervallo rimane invariato al triplice fischio finale, confermando la tensione e l’equilibrio che hanno caratterizzato l’intera partita tra emozioni e colpi di scena.

La corsa per mantenere la categoria non è ancora finita: pur trovandosi momentaneamente fuori dalla zona playout con 19 punti, gli uomini di coach Petruso dovranno affrontare le ultime due gare della regular season con il massimo impegno perché la certezza di un prossimo anno in Serie A2 passerà proprio da questi ultimi appuntamenti.

La gara

La prima frazione è stata dominata dai padroni di casa, con gli ospiti rimasti guardinghi e pronti a colpire in ripartenza. Al 1’ Siddi crea il primo brivido ma la conclusione è respinta da Gonella, che si ripete poco dopo su Serginho. Immediata la risposta di Cara su Murilo. I quartesi continuano a spingere e le occasioni fioccano: Guti viene murato sulla punizione, Siddi colpisce la traversa e Serginho non trova la porta.

Al 9’24” un episodio chiave scuote la gara: Gonella perde il contrasto con Corona, Serginho riparte verso la porta sguarnita ma viene trattenuto dal portiere vicentino che riceve il rosso diretto. Il Quartu resta in superiorità numerica e, pochi secondi dopo, Murroni porta i suoi in vantaggio. Gli ospiti tentano subito di pareggiare ma Cara chiude bene su Murilo. Guti ci prova con una doppia occasione senza fortuna. Nel finale del primo tempo Murilo pareggia su schema d’angolo fissando l’1-1 con cui si va all’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa il Quartu tenta da subito di riallungare senza però trovare il guizzo decisivo: Tidu manca il secondo palo su invito di Guti, il numero 10 isolano colpisce a botta sicura ma Fabris respinge. Cara si supera su Romagna e il Quartu continua a costruire occasioni senza riuscire a finalizzare.

Nel finale il palo di Cau e la deviazione sotto porta di Guti fuori di un soffio raccontano meglio il pomeriggio agrodolce dei rossobianchi, tra rimpianti e applausi del pubblico. Il punto conquistato lascia il Quartu con una possibilità concreta di salvezza che potrà essere consolidata sabato alle 18 nel match in trasferta contro l’Avis Isola, alla ricerca del bottino pieno e di una scossa ulteriore alla classifica.

