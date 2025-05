I rilanci di Gaetano, Luvumbo, Prati e Obert saranno una priorità per il Cagliari 2025-2026 

Il vicepresidente Fedele Usai non è stato esplicito, ma lo ha lasciato intendere chiaramente, l’altro ieri a Radiolina: Gaetano, Obert, Prati e Luvumbo sono un patrimonio della società e alla base del Cagliari che verrà. Ne dovrà tenere conto pertanto l’allenatore, Davide Nicola o chi per lui. Sui quattro gioiellini - rimasti nel limbo quest’anno - il club rossoblù ha parecchie aspettative. A dir il vero, le aveva anche per la stagione appena conclusa, ed è uno dei motivi di riflessione nella stanza dei bottoni, e di conseguenza uno degli argomenti principali che verrà affrontato martedì nell’atteso faccia a faccia tra lo stesso tecnico piemontese e il presidente Tommaso Giulini.

Il paradosso azzurro

Il caso più eclatante è indubbiamente Prati, che ha trascorso mesi in panchina racimolando appena 573’ in campionato. Prigioniero del suo status di regista, stritolato dalla concorrenza e dalle scelte di Nicola, abituato ad avere uno zoccolo duro di riferimento, soprattutto nei ruoli chiave come quello del talento ravennate. Tra i due non c’è mai stato un feeling tecnico-tattico, e anche quando, nel rush finale, Prati sembrava potersi riprendere lo scettro nel cuore del campo, è rifinito ai margini. Persino a Napoli, con l’obiettivo già raggiunto, non ha giocato mezzo minuto. Il paradosso in Under 21, dove è titolare inamovibile e uno dei punti di riferimento di Nunziata. Che proprio in questi giorni, tra l’altro, si è lamentato pubblicamente sullo scarso utilizzo degli azzurrini nei rispettivi club. Prati in particolare, ma non solo.

Jolly in corsa per lo più

Annata sul filo dell’anonimato anche per Gaetano, sul quale il Cagliari si appresta a fare un investimento importante (il riscatto a 6 milioni è obbligatorio). Perché se è vero che nell’ultima parte della stagione il ginocchio (poi operato) non gli ha permesso di allenarsi con continuità, per buona parte è rimasto fuori per scelta tecnica ed è stato utilizzato per lo più come jolly in corsa nelle situazioni disperate. Il paradosso di Gaetano, in orbita Nazionale maggiore addirittura solo un anno fa di questi tempi. L’intervento chirurgico al quale il fantasista napoletano si è sottoposto una volta ottenuta la salvezza, spazza via le riserve fisiche per chi guiderà al prossimo giro il Cagliari. Del quale il numero 70 dovrà essere un punto fermo.

L’equivoco tattico

Così come Luvumbo, che rispetto agli altri ha giocato molto di più, nonostante sia stato fermo a lungo per un infortunio alla caviglia. Ma non è riuscito a fare lo step che tutti si attendevano al secondo campionato in Serie A, lui per primo. Il solito equivoco tattico lo ha frenato nel momento in cui sembrava potersi rilanciare alla grande, passando dalla fascia sinistra (il suo habitat naturale) al cuore dell’attacco, al fianco di Piccoli (dove perde inevitabilmente le sue peculiarità, in particolare l’esplosività e quindi l’imprevedibilità). Ha chiuso il campionato con due gol e due assist, un passo indietro rispetto a quello precedente. E anche sulla disciplina in campo, sembra addirittura aver perso qualcosina.

Troppa concorrenza

Non è stato l’anno della svolta nemmeno per Obert, che ha trovato la strada sbarrata da Luperto. Anche il difensore slovacco è finito nel tritacarne tattico e il dilemma lo accompagna inevitabilmente verso la nuova stagione: è un centrale o un terzino? Ha giocato quest’anno ventuno partite di cui tredici da titolare, ben al di sotto delle aspettative. Si è comunque tolto la soddisfazione di aver segnato il primo gol in Serie A, contro il Lecce. Come Prati, paradossalmente, le soddisfazioni più grandi se l’è prese in Nazionale. Ora, però, vuole e deve prendersi il Cagliari.

