i rigori premiano l’ovodda il fonni esce a testa alta  

Ovodda (dcr) 5

Fonni 4

Ovodda (4-3-3) : Mozzo, Musu, Rivera (4’ st A. Sedda), Balde (32’ st A. Soru), Lai (26’ st Mazoni); Aru, E. Sedda (41’ pt Gungui), S. Soru; Mette, Alves, Mattu (4’ st Vacca). In panchina Ruggiu, Urru, Noli, Murru. Allenatore Ferraro.

Fonni (4-3-3) : Catta, Tronci (13’ st Dadea), Bitta, Dessolis, Spanu; Lotto (24’ st Mocci), Emerson, Pili; Wele (41’ st Puddu), Fernandez (24’ st Goulart), Mureddu (13’ st Mattu). In panchina Meloni, Cocco, Nonne. Allenatore Baralla.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Note : ammoniti Vacca, Balde, Mureddu, Bitta; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 250.

Ovodda. Servono i rigori per scardinare un equilibrio lungo 180’. Dal dischetto è più preciso l’Ovodda, che accede ai quarti di finale di Coppa Italia. I tiri dagli undici metri sono fatali al Fonni che però, come i rivali, farà tesoro della doppia sfida per farsi trovare pronto alla prima campanella dell’anno che suonerà domenica.

La partita a Sa’ e Marina è tirata, sebbene il ritmo non sia ancora quello dei giorni migliori in virtù delle fatiche della preparazione. Le squadre, condizionate dal caldo, creano buone occasioni ma è anche la giornata in cui i portieri mettono benzina nel serbatoio in vista del campionato che vedrà l’Ovodda impegnato in casa del Campanedda e il Fonni a Macomer.

Al culmine dei 180’ si va ai rigori. La sequenza è in equilibrio fino all’errore di Puddu. Il classe 1999 sbaglia e spiana la strada all’Ovodda, i cui esecutori si dimostrano cecchini infallibili. Va avanti la squadra di Ferraro. Dal prossimo weekend cominceranno le partite con un peso specifico diverso: ci saranno in palio punti ed entrambe le squadre, che hanno l’obiettivo di conservare la categoria (nella scorsa stagione l’Ovodda l’ha salvata sul filo di lana, il Fonni è stato ripescato) vogliono partire bene per prendere fiducia e mettere fieno in cascina. (ro. se.)

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