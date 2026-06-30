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A Monterrey.
01 luglio 2026 alle 00:32

I rigori per l’Olanda sono ancora fatali Avanza il Marocco 

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La maledizione dei rigori per l’Olanda prosegue. Per la terza edizione consecutiva gli Oranje abbandonano i Mondiali dopo una sconfitta dal dischetto: nel 2014 e nel 2022 era stata l’Argentina (nel 2018 non si erano qualificati), stavolta invece è il Marocco a passare con un complessivo 4-3 dopo l’1-1 fra il 90’ e il 120’, e agli ottavi affronterà il Canada. Pareggio, nei tempi regolamentari a Monterrey, decretato all’inizio del recupero da un gol di Issa Diop.

A decidere la qualificazione in favore del Marocco, curiosamente, è stato un giocatore che finora in carriera ha sempre giocato in Olanda: Ismael Saibari, campione in carica dell’Eredivisie con il Psv Eindhoven ma destinato da agosto a vestire la maglia del Bayern Monaco. Suo il rigore del 4-3, in una serie contrassegnata per metà da errori: il romanista El Aynaoui (traversa), Kluivert (palo, a 26 anni esatti dall’errore del padre Patrick contro l’Italia a Euro 2000), Timber (fuori), Hakimi (palo, dopo una traversa nei 90’) e Summerville (parato), con Verbruggen che si era buttato dentro il tiro di Rahimi.

A sbloccare il match nei 90’ regolamentari è stato Gakpo, al 72’, su assist di Summerville: un gol particolarmente sentito, perché l’attaccante del Liverpool è rimasto in gruppo ai Mondiali nonostante abbia perso il figlio che aspettava assieme alla compagna. A festeggiarlo sono stati tutti i compagni, in un momento toccante, e anche gli avversari hanno mostrato il loro sostegno. Poi, appena iniziato il recupero, il pari di Diop: difensore centrale, salito in attacco per gli ultimi assalti e bravo a colpire di testa un cross da sinistra. (r. sp.)

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