Coghinas (dcr) 7

Buddusò 5

Coghinas (4-4-2) : Perez, Carrucciu, Serra, Radovanovic, Mateucci (20’ st Seu), Criado, Val Pablo (27’ Biasiato, 25’ st Greco, 49’ st Paganelli), Olmetto (34’ st Doukar), Burrelli, Franco Tugulu, Fiorentino. In panchina Pittalis, Melis, Ruiu, Virdis. Allenatore Congiu.

Buddusò (4-4-2) : Cuguttu, Jara (6’ st Masia), Barilari, Cordoba, Umar, giovanni Canu, Mandras, Allue (16’ st Edoardo Marrone), Balde, Abdoulie (28’ st Dem), Muggianu (33’ st Funaro). In panchina Mario Canu, Alessio Marrone, Diana, Hasaj, Scanu. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : pt 30’ e 38’ Burrelli; st 39’ Balde, 48’ Canu.

Rigori : Cordoba, Dem, Funaro (Buddusò); Criado, Carrucciu, Paganelli, Doukar, Seu (Coghinas).

Note : ammoniti G. Canu, Masia, F. Tugulu, Criado.

S. Maria Coghinas. I rigori mandano il Coghinas in finale di Coppa Italia di Promozione dopo lo 0-0 dell’andata e il 2-2 di ieri. Finisce 7-5. Eliminato il Buddusò, capolista in campionato, capace di recuperare al 93’ dallo 0-2. Da segnalare la doppietta dell’attaccante di casa Burrielli e lo scontro di gioco con un avversario di Val Pablo, portato in ospedale per controlli. (g. f.)

