I riformisti dem sfidano Schlein 

Nel Pd si apre il dibattito sul flop ai referendum, ma perfino stabilirne la forma non è facile. L’area riformista del partito, da subito fredda sui quesiti, ha chiesto un confronto alla segretaria Elly Schlein, che li ha invece sostenuti con convinzione. Tempi e luoghi restano da definire ma dopo 24 ore di burrascose consultazioni Stefano Bonaccini, presidente del partito e leader della minoranza interna, in un’intervista al Corriere ha chiarito che convocare una direzione «è doveroso». Insomma, l’invito a Schlein è di convocare il parlamentino del partito per discutere quel che è successo e ciò che si deve fare. Perché «quando vota meno di un terzo degli elettori - ha ammesso Bonaccini - è una sconfitta».

E torna a circolare la parola “congresso”. Fra i consiglieri di Schlein ci sarebbe chi la invita a valutare l’ipotesi di una conta: la posizione della segretaria è solida - è la riflessione - sia nei sondaggi sia alle urne, come dimostra il 24% delle europee e anche l’analisi dei flussi referendari elaborata dall’istituto Cattaneo, da cui emerge che la “quasi totalità” degli elettori Pd ha condiviso la posizione di Schlein sul sostegno ai referendum. Insomma - è la conclusione - a temere un congresso non dovrebbe essere la segretaria, ma la minoranza riformista, che non ha ancora un nome da opporle e che adesso è divisa, visto che la posizione unitaria di Bonaccini è sempre meno apprezzata da chi vorrebbe un’opposizione interna più incisiva. Al momento, però, il congresso non sembra nell’aria. Intanto si riapre anche la discussione sul centro. A ravvivarla è il dirigente Pd Goffredo Bettini, auspicando «una tenda» che accolga il mondo «liberale, repubblicano, progressista, ma moderato», che si allei al centrosinistra. I riformisti dem lo bocciano, con il senatore Filippo Sensi pronto a ricordare sui social che «il nostro partito è nato proprio come luogo di questa contaminazione». Però l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, ritenuto un possibile federatore dell’area, ha inaugurato i comitati “Più Uno”. «Io sono cresciuto con i comitati per l’Ulivo - ha spiegato - Mi riconosco in quella stagione. Mi metto a disposizione come contributore di un dibattito all’interno del centrosinistra».

RIPRODUZIONE RISERVATA