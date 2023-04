«I Riformatori pensano alla città, non alle poltrone» 

«Tutti i consiglieri sanno che a monte vi è un accordo tra i partiti della coalizione. È sempre rimasto un punto fermo sin dal giorno in cui è stata decisa la candidatura di Massimiliano Sanna».

Il gruppo misto potrebbe avanzare pretese. C’è il rischio di un nuovo tiro alla fune, come accaduto con l’Udc?

«Nessuna sfiducia. È ora di finirla, da parte di tutti, di andare a caccia di assessorati. Bisogna pensare ad amministrare la città. Con i fondi del Pnrr pensiamo al futuro di Oristano, non alle manovre di palazzo. Ti eleggono a consigliere, non ad assessore: fare il consigliere è un servizio nobilissimo. Non si deve puntare per forza al tavolo dell’esecutivo».

La fascia tricolore l’ha indossata per un decennio a Marrubiu. Andrea Santucciu, da due anni coordinatore dei Riformatori (partito nel quale milita dal 2015), conosce bene i meccanismi della politica. Eppure non è facile spiegare come ad appena dieci mesi dalle amministrative che hanno incoronato Massimiliano Sanna (del suo partito) sindaco, il simbolo sia sparito dall’Aula degli Evangelisti.

Tutti i consiglieri eletti (Carmen Murru, Antonio Iatalese e Gianfranco Licheri) hanno abbandonato i Riformatori. È un atto di sfiducia nei confronti del partito?

Davide Tatti ha definito i Riformatori partito “cagliaricentrico”.

«L’evidenza dice il contrario, come dimostra la stessa scelta di indicare il sindaco, che naturalmente per i Riformatori ha avuto un prezzo in termini politici. Abbiamo sempre agito con la massima autonomia, potendo tuttavia sempre contare sul supporto del partito a tutti i livelli».

Perché Tatti è stato espulso dal partito?

«Mauro Solinas disse all’epoca che lui, la figlia Giulia e il cognato Davide Tatti erano un gruppo unico».

Giuliano Uras, capogruppo di Sardegna 20Venti, chiede una verifica di maggioranza.

«L’amico Giuliano ha ragione: occorre sedersi intorno al tavolo con i partiti della coalizione e ripartire. I ricatti e i giochetti di palazzo non fanno il bene della città, creano disorientamento, rallentano l’azione amministrativa e danneggiano i cittadini».

Tredici voti sono sufficienti per governare?

«Vi sono illustri precedenti di governi con 13 voti. Massimiliano Sanna e questa maggioranza sono stati eletti per governare, e questo è loro dovere fare. Lei poi utilizza un verbo che mi piace: si va al governo, non al potere come diceva Spadolini».

Massimiliano Sanna arriverà a fine consiliatura?

«Un commissario prefettizio è un danno per ogni Comune: servono un sindaco, una Giunta e un Consiglio». ( m. g. )

