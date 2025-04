I Riformatori: «Convocare subito il question time» 

Convocare quanto prima il question time. Lo chiedono i due consiglieri comunali dei Riformatori, Alberto Corda e Andrea Massidda, che hanno anche mandato una richiesta ufficiale al sindaco Tomaso Locci, al presidente dell'aula Ignazio Tidu e alla segreteria comunale.

«Il question time, strumento che dà la possibilità ai cittadini di fare domande alla Giunta, dovrebbe essere convocato almeno due volte all'anno, invece sono almeno due anni e mezzo che non accade», dicono i due consiglieri, che citano il regolamento per le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari per avallare la loro richiesta. «La frequenza di due volte all’anno è chiaramente stabilita dal capo I dell’articolo 4 della sessione relativa alle adunanze, mentre l’articolo 4bis, chiamato “Il Tempo delle Domande", specifica che il question time deve essere convocato nei mesi di aprile e di ottobre».

Corda e Massidda aggiungono inoltre che si tratta di un mezzo che permette ai cittadini di partecipare attivamente alle attività del Consiglio comunale facendo sentire la loro voce. «Riteniamo che lo spirito di partecipazione sia una grande forza per la nostra comunità persino davanti a diversità di pensiero, le problematiche che i cittadini vogliono portare all’attenzione vanno ascoltate e sostenute. Chiediamo pertanto al sindaco di definire una capigruppo per indire il question time che manca da troppo tempo». (ste. lap.)

