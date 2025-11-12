VaiOnline
Sestu.
I Riformatori cambiano: in Consiglio comunale entra Angioni 

Cambio della guardia nei banchi del Consiglio Comunale a Sestu, precisamente nella fila dei Riformatori Sardi, in maggioranza. Il trentunenne Ilario Corona lascia il posto e lo cede a Ludovica Maria Teresa Angioni, 27 anni, che lo segue per numero di voti. Stasera la nomina in una seduta straordinaria del Consiglio comunale dalle 18.30, visibile anche in diretta su YouTube. Ancora una persona giovane dunque nel Consiglio. Corona da poco è stato nominato presidente del nuovo Comitato di San Gemiliano: «Per questo ho scelto di lasciare», afferma. «Devo dedicare all’organizzazione delle prossime feste del santo tutto il mio tempo e sono pienamente certo che Ludovica farà un ottimo lavoro». Una nomina dunque inaspettata per Angioni ma accolta con entusiasmo: «Sono contenta di iniziare questa nuova esperienza e di poter offrire il mio contributo alla comunità, anche se per un bre e periodo», dichiara. Le elezioni per rinnovare il Consiglio comunale si terranno infatti l’anno prossimo. Anche Angioni è molto attiva nella comunità, e fin da piccola fa parte del gruppo folk “I Nuraghi”, guidato dal padre Pierpaolo. Un’attività in cui si è già distinta curando tanti aspetti e partecipando all’organizzazione di mostre.

