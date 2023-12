I riflettori si accendono sui grandi sport sardi 

Torna in prima serata l’appuntamento con “Videolina Sport”, ultima puntata dell’anno. In primo piano la serie A e il Cagliari, reduce da una settimana di batticuore. Collegamenti dalla Tanzania con don Carlo Rotondo, missionario della Diocesi che diffonde anche la fede rossoblù. Grande spazio anche gli altri sport. In studio tribune affollate: atleti del Cus, tifosi, i protagonisti del Nature Race, sportivi acrobati per una puntata movimentata. Conducono Mariangela Lampis e Valentina Caruso, regia di Beppe Passavanti e Gianfranco Trudu.