I rifiuti vanno nell’ecocentro di Arzana 

Arzana accoglie i rifiuti di Elini. È il risultato di una convenzione tra le due amministrazioni in virtù del principio di mutuo soccorso. Elini non dispone di un’area adeguata allo stoccaggio della spazzatura e Arzana ha deciso di accogliere i rifiuti nell’ecocentro di Is Arcus. La concessione di una porzione dell’isola ecologica garantirà all’ente amministrato da Angelo Stochino un introito mensile di 600 euro. L’esigenza del Comune di Elini, guidato da Vitale Pili, si è manifestata quando il 30 giugno è cessata la gestione associata del servizio di igiene urbana di cui Arzana era ente capofila. L’amministrazione ha chiarito che la volontà futura è una gestione della raccolta dei rifiuti autonoma e indipendente. Elini ha chiesto aiuto ad Arzana per l’utilizzo di uno spazio del proprio ecocentro per sei mesi (prorogabili). Un protocollo d’intesa ha sancito gli accordi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA