«I rifiuti restano per la strada» 

Spesso l’immondizia non viene ritirata, la macchina spazzatrice passa il giorno successivo a quello stabilito dal calendario, rifiuti ingombranti accantonati per giorni in attesa del ritiro: protestano i residenti del condominio La Vigna–Frutti d’Oro per i disservizi legati alla gestione della raccolta differenziata e della pulizia delle strade.

A raccogliere le lamentele quotidiane dei residenti è il capo condomino, Carlo Carcangiu, che chiede all’amministrazione comunale di vigilare sull’operato della Teknoservice, la società che gestisce l’appalto: «Il mancato ritiro dei rifiuti è ormai una costante e riguarda ogni tipologia; non si capisce perché alcune mastelli vengano completamente dimenticati, e non avviene perché la differenziata non è stata curata a dovere, ma per dimenticanza. Per restituire decoro a queste strade, inoltre, servirebbe una presenza maggiore della polizia locale, in modo da evitare che i rifiuti ingombranti stazionino per giorni nelle strade del condominio».

Nelle vie del condominio La Vigna lo spazzamento meccanizzato diventa un servizio praticamente inutile quando avviene il giorno della settimana successivo a quello preavviso, e tutti i veicoli dei residenti sono parcheggiati ai bordi delle strade. «È davvero incomprensibile – dice Carcangiu - alla fine la macchina spazzatrice ripulisce solo il centro delle strade perché i lati sono ostruiti dalle auto in sosta».

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Psi Silvano Corda sottolinea come il cambio di passo promesso dalla Teknoservice in realtà non ci sia ancora stato: «Venerdì i residenti di via Fratelli Bandiera mi hanno segnalato che l’umido non è stato ritirato, ricevo di queste lamentele tutti i giorni, il servizio non è affatto migliorato. Continuo a documentare i disservizi e presentare esposti, ma non cambia nulla. In Consiglio comunale chiederò una riduzione della Tari per i disservizi subiti dai cittadini in questi mesi».

La vice sindaca Silvia Sorgia, ricorda che i cittadini possono sempre segnalare il mancato ritiro dei rifiuti affinché la società possa rimediare tempestivamente: «Nei prossimi giorni sostituiremo gli adesivi presenti sui cartelli perché i giorni in cui il mezzo meccanico interviene sono cambiati. Le commissioni, inoltre, sono al lavoro per regolare l’orario in cui si possono esporre i mastelli fuori dalle abitazioni».