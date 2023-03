«I rifiuti? Li gettano intorno al rio Mannu» 

Bottiglie di birra, vestiti, lattine e tanto altro: sono gli ultimi depositi nelle campagne di San Sperate dove il problema delle discariche abusive continua. Le zona preferite degli incivili? Le periferie, dalle stradine secondarie della Provinciale 4 alla zona rurale della statale 130 dir, anche se la prima scelta sembra rimanere l’area intorno al rio Mannu: vasta e difficile da controllare, per raggiungere il fiume sono diverse le vie percorribili.

La denuncia

«Il fiume è lasciato al totale degrado da anni», spiega Francesco Niederegger, uno dei cittadini che vive a poche centinaia di metri dal letto del Rio e che spesso si concede una passeggiata in campagna. «Ogni tanto qualcuno cerca di pulirlo, volontari o operai, questo è vero, ma le persone tornano subito a buttare la spazzatura. È uno schifo, ed è sempre stato così». C'è poi chi ha possibilità di visitare anche altre aree interessate dall'accumuli di rifiuti, magari per lavoro, come nel caso di Marco Peltz: «Difficilmente si attraversa il fiume per una passeggiata e molti non lo vedono. Ma se si supera il guado, verso Villasor, la situazione è addirittura peggiore: abbandonati lavatrici e televisori, persino quelli vecchi con il tubo catodico. E ancora frigoriferi e materassi. Le buste sono il meno peggio. Stiamo parlando di rifiuti pesanti, peggiori di molti altri e più inquinanti».

Nel fiume

«Sulle rive del fiume c’è plastica», racconta Federico Bratzu, consigliere comunale sansperatino di rientro da una passeggiata, «chissà cosa si è portato via con la corrente fluviale e chissà quanta roba è volata con il vento di questi giorni». Eppure, fatto curioso, molti dei rifiuti lasciati recentemente sembrano già differenziati. «Ma io dico», si sfoga Nicola Pilloni, «eppure la paghiamo la spazzatura. Vengono a casa a prendercela. Non riesco sinceramente a capire il senso di andare poi fino alle campagne per buttare i rifiuti».