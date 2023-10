I rifiuti delle terapie domiciliari da smaltire nell’indifferenziato  

Sono aumentati anche a Monserrato coloro che fanno terapie a domicilio. Molti si sono rivolti al comune e a Gesenu per sapere dove buttare siringhe, stick glicemici, dialisi e altri “rifiuti speciali”. L’amministrazione, con il settore Ambiente, ha indetto una conferenza di servizi per avere dei pareri, coinvolgendo Regione, servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio, Asl e Tecnocasic, i quali hanno detto che questi rifiuti vanno buttati nel secco indifferenziato.

Gesenu informa che, una volta utilizzata una siringa (o i pungidito per la misurazione della glicemia) è obbligatorio proteggere l’ago con l’apposito cappuccio e fissarlo saldamente. «Meglio inserire la siringa in un contenitore rigido ben chiuso», precisa: «Il tutto va buttato nel sacco dell’indifferenziato. No al sacco giallo, all’umido, al contenitore dei farmaci scaduti e ai cestini stradali. Tutti i farmaci scaduti possono essere buttati nei contenitori presso farmacie e parafarmacie». Il problema dello smaltimento «è aumentato molto», dice l'assessora all'Ambiente Paola Piroddi: «Per informazioni sulle modalità di conferimento, si può chiamare l'ufficio Ambiente del Comune o rivolgersi al Contact Center di Gesenu in via Giulio Cesare». (ste. lap.)

