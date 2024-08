I rifiuti abbandonati ostacolano il mercatino rionale 

Le avevano tentate tutte, persino convocare in Comune i residenti delle palazzine popolari per cercare un confronto e soluzioni.Ma in via Della Musica la situazione non cambia. Cumuli di buste di rifiuti indifferenziati sono di nuovo abbandonati lungo tutta la strada, proprio nel tratto dove oggi sarà allestito il mercatino rionale del mercoledì. E per la verità non è la prima volta che gli operatori sono costretti a sistemare gli stand tra la spazzatura con anche i cittadini costretti a fare lo slalom tra le buste.

«Per noi è un grosso problema perché oltre a dover fare i conti con questa spazzatura», spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «si è anche costretti a giustificare davanti ai vigili che i rifiuti non sono nostri. Tra l’altro consideriamo che ci sono molti stand di alimentari costretti ad operare in condizioni igienico sanitarie non certo ottimali per la presenza delle buste. E purtroppo molti approfittano anche del mercatino per incrementare questo tipo di abbandoni dicendo che è colpa proprio del mercatino. Abbiamo già affrontato il problema con la Polizia locale». Buste di rifiuti spuntano anche in altre zone della città da via Sant’Antonio a Pitz’e Serra.

