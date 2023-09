I riceratori Usa presentano gli studi su Campusantu vetzu 

Gli architetti dell’università americana di Notre Dame presenteranno alla comunità oranese, oggi alle 19 nell'aula consiliare del Comune, il lavoro di documentazione, analisi e studio in corso da due settimane nella chiesa di sant'Andrea Apostolo (conosciuta con il nome di Campusantu vetzu). Il sito in stile catalano-aragonese risalente al sedicesimo secolo, è oggetto in queste settimane di un lavoro immenso volto a rinnovare l'architettura moderna basandosi sulla sostenibilità e identità. All'evento di questa sera saranno presenti i rappresentanti della Soprintendenza. Ci saranno inoltre importanti rivelazioni sulla storia del monumento e sul suo stato di conservazione.

