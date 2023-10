I ricchi non piangono,  a Porto Cervo  il record di spesa 

Se questa era l’estate degli scontrini esibiti sui social, c’è una vincitrice nel campionato a parte, quello dello shopping tax free, che si gioca tra le città d’arte e le più prestigiose località balneari ed è Porto Cervo. Il centro della Costa Smeralda vanta lo scontrino medio più alto in Italia: 2.540 euro. Per fare un paragone, altre località balneari come Capri e Forte dei Marmi non arrivano a 1700, la media più alta tra le città, a Milano (che però vanta la quota più alta della spesa globale nel Paese), è di 1300 euro. Sono i dati diffusi dalla Global Blue, società leader nel tax free shopping al quale accedono i turisti dei paesi extraeuropei, che indicano – nel trimestre estivo – una netta crescita (più 28 per cento) rispetto al periodo pre pandemia.

L’analisi

«La significativa espansione della spesa tax free nelle città d’arte e nelle località balneari in estate ha confermato le nostre aspettative, offrendo un segnale positivo per l'intero settore turistico», ha commentato Stefano Rizzi, Managing Director di Global Blue Italia. Una spia importante anche per il turismo di lusso in Sardegna come conferma Antonio Usai, docente del dipartimento di Economia dell’Università di Sassari: «Sono dati estremamente interessanti perché dimostrano un’elevata attrattività dell’isola rispetto a turisti che arrivano da tutto il mondo e con alta capacità di spesa». Porto Cervo traina la spesa tax free nell’Isola dove lo scontrino medio è di 2.271 euro con un picco di 3.296 per i cinesi, in Costa Smeralda i turisti del sud est asiatico sono arrivati a 3.864. Il crollo del turismo russo – che prima copriva da solo il 25 per cento della spesa – non ha prodotto un calo perché c’è stata una ridistribuzione. Americani e arabi, in Gallura come nel resto dell’isola, coprono ora la metà della spesa globale, seguiti dai britannici, mercato emergente dopo la Brexit. Interessante, anche se non dominante, la presenza cinese. Ed è il made in Italy a trainare gli acquisti: l’ottanta per cento è classificato come fashion e clothing, il 18 per cento orologi e gioielli.

Il mercato

«I numeri della spesa tax free ci offrono una finestra diversa sul mercato e ci spingono a guardare oltre i soliti dati dei movimenti che non ci dicono in realtà chi arriva mentre è importante fare un’analisi di spesa. Alla fine si tratta di capire se ci interessa avere più presenze o più ritorno economico», spiega ancora Usai: «La Sardegna può essere altamente competitiva e il settore del lusso si conferma trainante ma dovremo essere bravi a cogliere quest’opportunità». E se dati precisi che incrocino i movimenti di porti e aeroporti e presenze non ce ne sono, al recente incontro Sardinia TourismCall2 action che si è tenuto nell’aeroporto di Olbia è emerso che c’è una generale soddisfazione tra gli imprenditori. Negli hotel della Costa Smeralda pare siano stati confermati i dati positivi del 2022 con una clientela straniera per oltre l’ottanta per cento ed è stata segnalata anche una buona performance del settore immobiliare, sempre nel settore lusso, anche qui con una presenza interessante dei cinesi. E il caro prezzi non è un problema.

