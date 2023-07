I Ricchi e Poveri oggi a Iglesias «Ed è come tornare a casa» 

Il segreto è racchiuso nella riconoscenza. Nonostante tutto. Eh sì, che anche il percorso dei “Ricchi e poveri” rimasti in due, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, di episodi tristi e travagliati ne ha avuti, compresa la morte di Franco Gatti. «Ci nutriamo dell’entusiasmo e dell’amore che riceviamo dal pubblico, della passione per il nostro lavoro. Nella vita ci sono anche i momenti tristi: noi proviamo a superarli facendo ciò che amiamo», confida Angela. Sarà per questo che a vederli e sentirli non sembra che il tempo abbia scalfito la loro freschezza. «Per noi salire sul palco è sempre come fosse la prima volta e, forse, il segreto è proprio questo: mantenere lo stesso entusiasmo e preservare la bellezza che la vita continua a regalarci», aggiunge Angelo.

Lo capirà, di sicuro, anche il pubblico che questa sera alle 22.30 si radunerà sotto il palco di piazza Sella, a Iglesias, per il concerto voluto da Comune e Capricorn concerti nell’ambito delle manifestazioni estive. «Sarà una grande festa», assicura Angela. «Vogliamo regalare spensieratezza e positività. In questo momento ce n'è tanto bisogno». E Angelo anticipa qualcosa del menu: «Proporremo i nostri successi, passando dalle atmosfere più movimentate e festose a quelle più intime». Consapevoli, prima di tutto, di sentirsi a casa. «Abbiamo un legame forte con questa terra stupenda, anche perché io sono sardo», rimarca Angelo. «Quando non sono in tour trascorro le mie vacanze estive qui. La Sardegna per me è famiglia, casa. Le mie origini sono sarde, sono nato a Trinità d'Agultu e cresciuto a Genova, un connubio che si ritrova anche nell’isola di Carloforte». Angela si associa: «Abbiamo un rapporto d’affetto con questa meravigliosa terra. Dove si sente a casa lui, mi sento a casa anch'io», chiosa.

Avete collezionato tanti successi, tante partecipazioni a Sanremo, compresa quella da super ospiti per la reunion del 2020. C’è anche la vittoria del 1985. Cosa rappresenta per voi il Festival?

«A Sanremo ci sentiamo a nostro agio, siamo partiti da lì nel 1970 e poi è arrivato il grande successo di “Sarà perché ti amo”».

Proprio questo brano è stato cantato, quest’anno, da Coma Cose e Baustelle. Vi è piaciuta la loro interpretazione?

«Tutti quelli che scelgono una nostra canzone danno un'interpretazione personale e questo ci rende felici».

Parliamo dei giovani talenti.

Angelo: «Alcuni sono molto bravi. Stanno facendo la loro strada, come noi all'inizio».

Angela: «Alcuni di loro amano la nostra musica perché è quella con cui sono cresciuti. Potremmo essere i loro nonni e loro i nostri nipoti».

Avete in programma un nuovo disco?

«Crediamo molto nel nostro manager, che ci sta proponendo cose molto interessanti».

Franco Califano ispirò il nome del gruppo. Che ricordo avete di lui?

«Era unico per generosità, ma soprattutto era una persona con le idee molto chiare e, in effetti, ciò gli ha dato molta soddisfazione. E ne ha data anche a noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA