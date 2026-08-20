I ricari dei carburanti a “La Strambata”  

Il caro carburanti e le proteste delle associazioni dei consumatori in primo piano a La Strambata oggi su Radiolina. Ospite di Simona De Francisci il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu. Si parlerà anche di libri con Marco Mancini, ex 007 e del prossimo Redentore con l’Assessora di Nuoro, Natasha Demurtas. “Autunno in Barbagia” con Agostino Cicalò e Laura Capelli, sindaca di Buggerru, per l’estate nel Sulcis Iglesiente. Spazio alla conferenza stampa di Pisacane con Lorenzo Piras, capo dello sport de L’Unione Sarda. L’inizio è alle 12.30.