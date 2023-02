I resti trovati a Marghera riaprono il caso Noventa 

VENEZIA. Esiste un legame tra il corpo mai trovato di Isabella Noventa - uccisa nel 2016 - e la scoperta dei resti di una sconosciuta, morta 7 anni fa, fatta a Marghera lunedì scorso? Al momento sono solo la suggestione e pochi elementi (non decisivi) a tenere in piedi il caso. Per l’omicidio, avvenuto nella notte fra 15 e 16 gennaio di 7 anni fa, sono stati condannati a 30 anni di carcere Freddy Sorgato, ex fidanzato della donna, e sua sorella Debora. L’attenzione sul caso non è mai scemata del tutto e dopo la scoperta di Marghera è cresciuta l’attesa dell’opinione pubblica veneta. Per ora manca il confronto tra il dna della vittima sconosciuta e quello di Isabella, che sarà eseguito appena i laboratori della polizia scientifica avranno a disposizione il materiale genetico della sconosciuta di Marghera. La prima datazione dei resti - rimasti nella vegetazione da 7 anni - non è l'unica coincidenza tra le due vicende. La trasmissione di Rai3 "Chi l’ha visto?” ha mostrato i tabulati del cellulare di Freddy, che collocano l'uomo domenica 17 gennaio 2016 - esattamente un giorno dopo l’omicidio - proprio a Marghera, in alcune strade vicine a da dove sono stati rinvenuti i resti.

