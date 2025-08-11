I residenti: una ringhiera per la sicurezza 

Nel monte Ortobene si registra un boom di presenze che incoraggia gli operatori. Ma non mancano alcune difficoltà.

I residenti segnalano i disagi, come i bagni pubblici ancora chiusi, gli alberi pericolanti (per cui vigili del fuoco, ispettorato forestale e Forestas sono intervenuti più volte e continuano a operare) e l’area che circonda la chiesetta di Nostra Signora de Su Monte, davanti al parco.

Il piccolo tempio è di enorme importanza storica e culturale. Qui la domenica mattina alle 11 si celebra la messa. Accanto c’è, però, una situazione di pericolo per via di un piccolo strapiombo.

Da tempo sia i residenti sia i componenti del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia” hanno suggerito l’installazione di una ringhiera che possa evitare il peggio e dare protezione a chi passa. Il problema fino ad ora resta.

In prossimità delle antenne, c’è inoltre un’area considerata impraticabile dai residenti, per via di grosse pietre e blocchetti di cemento sparsi ovunque. Una piccola antenna, lì vicino, è caduta e ora è quasi del tutto coperta dalle foglie. Inoltre, ieri una grossa perdita d’acqua ha invaso la strada per salire in cima: su questo al momento da Abbanoa non è arrivata risposta.

