I residenti puliscono lungomare e spiaggia 

Scopa, paletta e un senso civico decisamente più sviluppato di chi imbratta strade e lungomare. Tanto che ogni mattina, le donne del comitato di quartiere Progetto Poetto, si rimboccano le maniche e cercano di porre rimedio all’inciviltà altrui.

La conferma è lì, nel sacco pieno di mozziconi di sigaretta disseminati, insieme a cartacce e rifiuti vari, tra sabbia e asfalto, prontamente raccolti e buttati negli appositi contenitori. Una forma di cittadinanza attiva portata avanti da questa squadra al femminile di residenti, parte del più ampio comitato che dopo il fermo durante la pandemia ha riacceso il motore a tutti gli effetti e dimostra - con i fatti - di voler migliorare il quartiere vista mare impegnandosi anche in prima persona. Intanto portano avanti la campagna di adesioni e continuano a riunirsi in assemblea per confrontarsi e cercare soluzione alle criticità messe nero su bianco e illustrate anche all’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Dai marciapiedi impraticabili della zona Ausonia alla necessità di maggiori controlli soprattutto nel fine settimana, passando per l’esigenza di una redistribuzione dei parcheggi riservati ai residenti al problema della scarsa illuminazione, oltre alla richiesta di dossi per ridurre la velocità nelle strade interne.

