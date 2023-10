I residenti installano il dissuasore   

Sono passati i giorni ma in via Bonaria la segnaletica ancora non c’è. Dopo la stesura del nuovo asfalto nelle strade del centro storico, le strisce tardano ad arrivare e così si moltiplicano i problemi.

Come avevano previsto i residenti, in via Bonaria, si parcheggia tranquillamente a bordo strada laddove prima c’erano i dissuasori, con i pedoni costretti a passare in mezzo alla strada e gli abitanti che non riescono nemmeno ad entrare nelle porte di casa. Senza dimenticare che la mancanza dello stop all’incrocio con via Roma aumenta di tanto il rischio di incidenti.

La soluzione

Così in mancanza di soluzioni c’è chi ha deciso di fare da sé: qualcuno ieri mattina ha sistemato una sorta di dissuasore fai da te lungo la strada in modo da evitare la sosta selvaggia. Un gesto che è anche di protesta per far capire che c’è la necessità di risistemare le barriere quanto prima in modo che si possa camminare senza correre il rischio di essere messi sotto dalle auto.

Tanto più che a complicare le cose, dopo i lavori, c’è anche un grosso dislivello tra la strada e la cunetta dove si rischia di inciampare. Rosa Mucelli 82 anni che in questa strada vive da sempre lo aveva detto da subito. «Devono pensare alla sicurezza dei pedoni. Qui ci sono tanti anziani. Anche i dissuasori non vanno bene perché poi li tolgono, la soluzione più giusta sarebbe allargare il marciapiede».

