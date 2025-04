«I residenti di via Mazzini imprigionati dai lavori di Abbanoa» 

«Residenti imprigionati dai lavori, pedoni che non possono raggiungere le fermate dei bus: gli interventi portati avanti da Abbanoa in via Mazzini paralizzano una intera zona di Capoterra ma l’amministrazione non è ancora riuscita a trovare una soluzione». Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza, punta il dito sui disagi patiti dai cittadini a causa dei lavori sui sottoservizi nella zona di via Mazzini: «Questa amministrazione non tiene conto in alcun modo dei cittadini e dei loro problemi quotidiani, si continuano a chiudere strade preoccupandosi solo della viabilità dei mezzi pubblici ma non dei pedoni. La sicurezza stradale non può essere un optional, non si possono chiudere strade a caso senza valutare le necessità dei cittadini, o le esigenze delle attività commerciali, costrette a subire disagi per mesi».

Corda, inoltre, si sofferma sulla condizione del manto stradale di alcune vie del centro abitato: «Buche, avvallamenti, crepe sono ormai diffuse nell’intera rete viaria di Capoterra. Questa situazione mette a repentaglio la sicurezza di ciclisti e automobilisti: il sindaco e gli assessori dovrebbero fare un giro per le strade del centro per toccare con mano la pericolosità delle strade». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA