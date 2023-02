I residenti: abitazioni senz’acqua 

Rubinetti all’asciutto o quasi. Colpa di una falla davanti al chiosco dell’anello. I residenti dell’Ortobene protestano. «Da mesi c’è una perdita idrica, ora in alcune case non c’è acqua, in altre appena una filo», dice Luciano Mura, a nome di una ventina di famiglie distribuite tra Solotti e l’area in cima al Monte.

Sotto accusa la falla vicino al chiosco che - sostengono i residenti - si è aperta già sei mesi fa. Nel tempo, anche per effetto di piogge e neve, si è allargata sempre di più. Negli ultimi giorni i disagi sono arrivati nelle case suscitando disagi tra i residenti. «Più volte abbiamo segnalato la situazione ad Abbanoa, ma non è successo nulla. La perdita non è stata riparata. Adesso in alcune case c’è un filo d’acqua, in altre non arriva proprio nulla», sottolinea Mura.

Abbanoa replica: «Dal monte Ortobene non risultano segnalazioni di nessun genere, giunte tramite numero verde, Comune o via email». Preso nota della segnalazione in tarda mattinata, nel pomeriggio Abbanoa rassicura: «Abbiamo fatto un sopralluogo e stiamo verificando la perdita. Nei prossimi giorni sarà eseguito l’intervento per riparare la perdita. In ogni caso faremo pressioni in rete per compensare il calo in modo che l’acqua possa arrivare in tutte le case».

