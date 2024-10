I residenti a ridosso della Ztl: per noi gravi disagi 

Non mettono in discussione la Zona a traffico limitato e neppure che sia giusto attivarla. Ma chiedono alcune modifiche che tutelino chi vive in centro ma ai confini dell’area individuata dal Comune che da gennaio, a detta dell’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, vedrà l’ingresso e la sosta, in alcune fasce orarie, dei soli mezzi con il pass. Pass che verranno rilasciati entro poche settimane ai residenti che ne fanno richiesta compilando un modulo.

Raccolta fime

Malgrado nei mesi scorsi si siano svolti in Municipio alcuni incontri aperti a tutti i residenti del centro, e che non sono stati molto partecipati, ieri è stata presentata una petizione firmata da 120 oristanesi che chiedono un incontro con gli amministratori. Hanno casa «nell’area di centro esclusa dalla perimetrazione Ztl, compresa tra le vie Solferino, Cagliari, Sant’Antonio, Duomo, Ciutadella de Menorca, Carmine, Angioy e Montenegro. Una zona utilizzata quotidianamente per il parcheggio da coloro che si recano a lavorare, all’Università, nelle scuole e recentemente nella Comunità integrata di via san Saturnino. Ciò genera già oggi notevoli difficoltà ai residenti nel trovare parcheggio vicino alle proprie abitazioni». Difficoltà che vivono dopo la «decisione dell'Amministrazione di riservare solo una parte del centro alla Ztl, escludendo quella più rilevante per presenza di monumenti e che comporterà inevitabilmente che gli utenti giornalieri si riversino nell’area esclusa per trovare parcheggio», anche perché, ricordano, la stazione Arst non è stata ancora liberata dai bus «e l'iter progettuale non è stato avviato».

Il pericolo

La difficoltà di trovare parcheggi in quell’area a ridosso della Ztl, scrivono i residenti, «scoraggerà la riqualificazione delle abitazioni storiche abbandonate, che senza la disponibilità di parcheggi difficilmente verranno recuperate o acquistate. Di conseguenza il degrado del centro, già oggi evidente, peggiorerà ulteriormente, con un aumento delle abitazioni fatiscenti, pericolose e ricettacolo di immondizia, topi e ratti». Ma «vogliamo evidenziare che l’istituzione di una Ztl dovrebbe essere la parte conclusiva di un programma di riqualificazione generale, comprendente progetti di recupero edilizio, urbanistico, economico e sociale, oltre a interventi sulla mobilità, come l’indispensabile creazione di aree di parcheggio adiacenti e l'organizzazione dei trasporti pubblici adeguati».

La richiesta

Da qui la richiesta «di istituire nell’area del centro esclusa dalla Ztl il parcheggio esclusivo per i residenti, come accade in numerosissime città italiane, e si consenta il transito ai varchi Ztl per raggiungere la propria abitazione».

Ma anche che dalla Ztl venga esclusa vico Solferino che, a detta loro, crea notevoli disagi in generale a tutti gli automobilisti. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA