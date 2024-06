I reperti nuragici ritrovati in Sicilia e le rotte nel Mediterraneo orientale 

Una colonia forse no, un fondaco è più plausibile. A Cannatello, frazione balneare di Agrigento, in Sicilia, c’è un sito archeologico in cui sono stati rinvenuti numerosi reperti di origine nuragica. Situata a poco più di un chilometro dal mare, tra il 1400 e il 1150 a.C. ha accolto, con tutta probabilità, secondo Alessandro Vanzetti, alcuni gruppi di sardi che lì fabbricavano e commerciavano le proprie ceramiche. Conche e giare, perlopiù, sostiene il professore di Preistoria e Protostoria dell’Università di Roma La Sapienza, che domani a Cagliari, nella basilica di san Saturnino alle 18.30, terrà la lectio “Cannatello e le rotte tra Sardegna e Mediterraneo orientale (ca.1400-1150 a.C.)” per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio. Organizzata dai Musei nazionali di Cagliari, la rassegna è curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

L’abbondanza di materiali nuragici ritrovati nella zona dimostra il legame tra il villaggio e l’isola: «Con queste caratteristiche è l’unico sito in Sicilia». Il che consente di ipotizzare, secondo il docente, che alcuni nuragici si spostavano fino a Cannatello, dove si stabilivano con i loro famigliari e producevano sul posto oggetti caratteristici della propria tradizione. Non vi sono elementi per affermare che avessero fondato una vera e propria colonia, ma, verosimilmente, vi costruirono un deposito per le merci. Allora la Sicilia era un approdo fondamentale delle rotte mediterranee.

Il sito archeologico agrigentino, noto fin dal 1897, risale al periodo della massima intensità degli scambi tra il Sud Italia, le micenee Creta e Grecia, Cipro e le coste orientali del Mediterraneo, per cui i reperti provengono da diverse località. Gli scavi ancora in corso, tuttavia, testimoniano il crescente coinvolgimento della componente nuragica durante il XIII secolo avanti Cristo. Sia pure riferito a un periodo più tardo, a dimostrazione del protagonismo dell’isola nei traffici commerciali con il Levante, è stato recuperato un carico di lingotti di piombo sardo nel mare di Israele e Palestina. Chissà, ma oggi non si può dire con certezza, i contenitori di forma ovoidale ritrovati a Cannatello servivano a questo scopo.

