I reperti del nuraghe Su Angiu esposti nel museo archeologico 

I reperti del nuraghe Su Angiu rientrano a Mandas. L’amministrazione comunale ha presentato alla popolazione i preziosi reperti archeologici provenienti dalle campagne di scavo effettuate nel sito in località Su Angiu che sono stati restaurati dalla Soprintendenza della Città Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano con il contributo della Fondazione di Sardegna. Dopo i saluti del sindaco Umberto Oppus e l’intervento della Soprintendente Elena Anna Boldetti, la referente del Patrimonio Archeologico della Sabap ha illustrato al pubblico il lavoro che è stato realizzato sui reperti rinvenuti a Mandas. «Oggetti dal grande valore storico, scientifico e culturali che è stato possibile restaurare anche grazie a un finanziamento comunale», ha detto il primo cittadino. I reperti del nuraghe Su Angiu sono ora esposti nel museo archeologico del paese. Durante l’incontro è stata colta l’occasione per presentare il progetto turistico-culturale “Treno e nuraghi” nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e i Comuni di Mandas, Isili e Suelli.

«Si tratta di un ambizioso progetto finanziato dal Ministero della Cultura con 2 milioni di euro in grado di mettere insieme archeologia e viaggi sui binari attraverso la nascita di un itinerario comune lungo la storica linea ferroviaria isolana», sottolinea Oppus. All’incontro erano presenti, non a caso, i sindaci di Isili Luca Pilia e Suelli Massimiliano Garau. (sev. sir.)

