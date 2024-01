I renziani con Soru, nuova lite nel centrosinistra 

Non è un’accoglienza col tappeto rosso, quella che hanno trovato i renziani nella Coalizione sarda. Dopo l’annuncio di Italia viva, che alle Regionali ha deciso di sostenere Renato Soru, è lo stesso candidato presidente a chiarire che «non è un’alleanza politica»: un modo per placare gli imbarazzi che il partito dell’ex premier provoca in alcuni alleati, specie quelli indipendentisti. Ma la frenata di Soru non evita le polemiche, col M5S che attacca: «Stanno imbarcando anche Anita Pili, assessora di Solinas».

La decisione

In realtà Pili non sarà candidata alle Regionali (semmai alle Europee): lo sarà invece Claudia Medda, coordinatrice regionale di Iv e da sempre vicinissima a Renzi. Ma la collaborazione tra Iv e l’area Soru, che pure era nell’aria, non è stata mai un’opzione comoda. La si poteva immaginare sulla base degli attacchi dello stesso Renzi al Pd e ad Alessandra Todde, per non aver accettato le primarie proposte dall’ex governatore: ma l’accordo tardava ad arrivare.

Però i contatti sono andati avanti, per niente disturbati dal ritorno nel Campo largo dei Progressisti di Massimo Zedda, che ha un rapporto ottimo con Renzi e anche con Medda, già assessora nella sua Giunta comunale. Alla fine, due giorni fa, Italia viva ha deciso di sostenere Soru. E ieri la coordinatrice nazionale Raffaella Paita ha confermato la candidatura di Medda (probabilmente con Progetto Sardegna): «Iv parteciperà all’interno di un disegno civico territoriale al progetto di Soru. La litigiosità della destra e la trazione 5Stelle del Campo largo non sono ricette giuste».

La novità però crea malumori nell’ala più di sinistra e indipendentista: che, con Renzi premier, aveva bocciato il Jobs Act, la Buona scuola e la sua riforma costituzionale ritenuta centralista e nemica del regionalismo. «I sardi subiscono, tutt’oggi, le politiche di precarietà e austerità del governo Renzi», scrive Vota Sardigna (lista che unisce Irs, Progres e Sardegna chiama Sardegna): «L’indicazione di voto della coordinatrice regionale di Iv è stata fatta in totale autonomia». Lo stesso Soru precisa che «non esiste alcuna alleanza o accordo politico con Italia viva, che non fa parte della Coalizione sarda», pur accettando «il sostegno alla candidatura espresso dalla segreteria regionale del partito, che ringraziamo».

Il Campo largo

Il M5S comunque attacca Soru: «Iv da qualche mese governa ufficialmente la Regione al fianco di Solinas esprimendo l’assessora all’Industria Anita Pili», che a settembre ha aderito ai renziani. «Fino a ieri Soru dichiarava che il suo progetto era in assoluta discontinuità con l’attuale Giunta», prosegue la nota dei 5Stelle, «oggi non lo può più dire».

Il Campo largo, intanto, ha chiuso quasi tutte le liste. In quelle del Pd, approvate dalla direzione regionale, compaiono cinque consiglieri uscenti (Piero Comandini, Roberto Deriu, Giuseppe Meloni, Valter Piscedda e Salvatore Corrias) e vari nomi nuovi: tra questi, a Cagliari, Matteo Lecis Cocco Ortu, Camilla Soru, Fabrizio Marcello, Michela Mura, Andrea Frailis, e nelle altre circoscrizioni Emiliano Deiana, Maria Francesca Fantato, Aldo Addis, Gavino Zirattu, Ivana Russu, Gianluigi Piano, Francesca Mesina, Luca Pirisi, Antonio Solinas, Monica Pais, Mirko Vacca e altri. Invece gli attivisti del M5S voteranno domani online, dalle 10 alle 19 sul portale del Movimento, i nomi da inserire nelle liste.

