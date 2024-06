I relitti non lasciano il porticciolo 

Una discarica e tre relitti di imbarcazioni sul lungomare, un’immagine indecorosa per la quale il consigliere comunale e segretario del Pd di Sant’Antioco Mariano Gala ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco, alla Capitaneria di porto e alla Guardia forestale.

«Al fine di rimediare immediatamente alla situazione di grave degrado causata dall’abbandono di relitti di barche e pescherecci demoliti e non, che si presenta agli occhi dei cittadini e dei turisti nel lungomare, una tra le più attraenti e frequentate della nostra città - scrive Gala - chiedo di verificare lo stato delle pratiche di smaltimento e bonifica dell’area indicata e della zona e valutare se persistano reati sul mancato intervento dei proprietari, nonché la possibilità di provvedere d’ufficio per risolvere l’annoso problema». L’argomento ha suscitato una forte presa di posizione del primo cittadino che aveva esultato quando presero il via le operazioni di demolizione delle prime imbarcazioni. «Se ci sono delle responsabilità, queste sono riconducibili al concessionario della struttura - dice il sindaco Ignazio Locci - e all’assessorato regionale diretto oggi da Francesco Spanedda che ancora non è intervenuto per rimediare a questa situazione incresciosa e che non è accettata dalla comunità che rappresento. L’immagine indecorosa rappresentata da quell’angolo di porticciolo arreca danni all’intera cittadina turistica. Faccio appello alle forze politiche locali che si sentono rappresentate dall’attuale governo regionale a farsi portavoce del disagio che viviamo a causa di questo spettacolo indecente».

Il gestore del porticciolo pone l’accento sulle difficoltà esistenti nella struttura dove quelle barche erano presenti, ancor prima dell’affidamento alla Shardana Shipping. «Capisco il sindaco, ma lui deve capire noi - dice Antonio Farris - intanto due imbarcazioni sono già state smaltite e in ogni caso, durante le operazioni non c’è mai stato nessun sversamento in mare ne affondamenti». Farris precisa che «la situazione è sotto il diretto controllo dell’autorità marittima e noi non possiamo di certo fare altro, se non sollecitare i proprietari a risolvere il problema, ma non è una cosa semplice. Gestiamo l’unico porticciolo turistico che vive in un contesto proibitivo come un divieto di navigazione che impedisce il transito e ciò nonostante, paghiamo gli stessi importi che pagano i colleghi a Porto Cervo».

