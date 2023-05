I razzi uccidono un reporter francese 

Mosca. Un giornalista dell’Afp, Arman Soldin, è stato ucciso dal lancio di razzi nell’est dell’Ucraina in un attacco con razzi Grad, secondo i colleghi della stessa France Presse che lo accompagnavano. Il bombardamento è avvenuto ieri pomeriggio nei dintorni di Chasiv Yar, località vicino a Bakhmut, che è quotidianamente presa di mire dalle forze russe. Una nuova vittima della guerra nel giorno in cui la Russia celebrava il V Day, la Giornata della Vittoria, in memoria della sconfitta della Germania nazista durante la seconda Guerra mondiale.

Nessun passaggio di aerei nel cielo, nessun carro armato tra le truppe che sfilano, niente marcia del Reggimento Immortale con le fotografie dei caduti e nemmeno il ricevimento al Cremlino. Le preoccupazioni per la sicurezza, e in generale per il conflitto in corso, si sono fatte sentire sulla parata di quest’anno. Ma non sono cambiati i toni di Vladimir Putin. La Russia, ha ribadito il presidente nel discorso sulla Piazza Rossa, si sta difendendo in una guerra che le è stata dichiarata dall’Occidente con lo scopo di distruggerla, ma alla fine vincerà.

Le accuse

Anche ieri a far sentire la sua voce dissonante è stato Yevgeny Prigozhin, con le nuove pesantissime accuse lanciate all’esercito «incapace di difendere la Russia». Il capo della Wagner ha preso di mira i suoi bersagli preferiti, i vertici militari, accusandoli di «ingannare» Putin con rapporti falsi sulla situazione in Ucraina e lamentando ancora una volta di non ricevere da loro sufficienti munizioni. Solo sei giorni fa le immagini di due droni che esplodevano sul Cremlino erano sembrate scuotere il senso di sicurezza dei russi. A questo si aggiungono i timori tra l’opinione pubblica per la tanto annunciata controffensiva ucraina. Due motivi di inquietudine che probabilmente hanno contribuito ai festeggiamenti sottotono.

Le parole