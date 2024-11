I razzi di Hezbollah sulla “Sassari” 

Quattro militari sardi della Brigata Sassari sono rimasti feriti in modo lieve in Libano, nella base di Shamaa dove operano sotto l’egida dell’Onu, dopo l’ennesimo attacco sferrato con razzi dalle forze di Hezbollah. I caschi blu italiani dunque, ancora una volta, vengono coinvolti nella guerra tra Israele e le milizie del partito di Dio, finanziate dall’Iran. «Attacchi inaccettabili», ha detto la premier Meloni, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha subito sentito il comandante della Brigata e poi ha chiesto all’Onu un’analisi sul campo per valutare i rischi attuali della missione.

