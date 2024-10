I rapporti tra Chiesa e cultura 

“Chiesa e cultura”. È il tema dell’incontro in programma giovedì alle 18 nell'Aula Magna della Facoltà Teologica organizzato dall’associazionismo cattolico. L’evento avrà come relatore principale l’arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei. L’obiettivo è stimolare una riflessione su come la Chiesa possa contribuire al dialogo culturale in una società sempre più pluralista.

L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare alla discussione e proporre idee su come la Chiesa possa continuare a influenzare positivamente il contesto sociale e culturale contemporaneo. La relazione di monsignor Baturi sarà un momento centrale dell’evento, offrendo spunti di riflessione su come la Chiesa possa continuare a essere un punto di riferimento spirituale e culturale. «Senza rapporti con il mondo della cultura, la Chiesa perde anche il contatto con il mondo sociale. Ma è anche la cultura ad avere bisogno del punto di vista cristiano», ha detto il cardinale Matteo Zuppi, capo della Cei.

