«I rapporti? Di padre e figlio»  

«I rapporti tra mio zio e mio fratello erano quelli di un padre con un figlio, lo dissi subito anche ai carabinieri». A raccontarlo ieri davanti ai giudici della Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Mauro Pusceddu (a latere Luisa Rosetti), Franca e Antonietta Giobbe, sorelle di Gianmichele Giobbe, l’allevatore di Orotelli accusato dell’omicidio dello zio Esperino, massacrato il 17 ottobre 2020 nell’ovile di Su Filighe a sprangate sul viso e sulla nuca.

Sempre insieme

Per l’accusa rappresentata dal pm Andrea Ghironi, il giorno del delitto ci fu un litigio per i terreni che Esperino avrebbe lasciato alle figlie, nacque una discussione e venne aggredito. Ad incastrare Gianmichele (difeso da Lorenzo Soro e Mario Pittalis) sarebbe il sangue della vittima sulla tomaia della scarpa sinistra. Le figlie di Esperino sono parte civile con gli avvocati Giuseppe Mocci e Gianfranco Flore. Ma per le sorelle dell’imputato è impossibile. «Erano in buoni rapporti andavano d’accordo, Gianmichele - ha spiegato Antonietta - ha lavorato con zio sin da piccolo, erano come padre e figlio». Hanno raccontato di non sapere nulla di tensioni in famiglia. Secondo quanto emerso nel dibattimento, il giorno prima del delitto, Esperino Giobbe aveva fissato l’appuntamento con un notaio per trasferire i terreni di Su Filghe, intestati alla vittima, alle figlie. Terreni che erano stati inseriti nel testamento di una sorella defunta che ne rivendicava la proprietà perché erano stati pagati da lei e da un fratello di Esperino e intestati solo formalmente alla vittima.

Il vicino

Ieri in aula hanno parlato anche la veterinaria dell’Asl, Maria Giovanna Monni. «Avevo interlocuzioni telefoniche, mi capitò di parlare spesso con Gianmichele qualche volta con Esperino. Le interlocuzioni email erano con la moglie del giovane, perché spesso gli allevatori non le hanno», ha spiegato.