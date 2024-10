I rapinatori ripresi dalle telecamere 

Sono arrivati in scooter: due banditi sono entrati nella sede dell’agenzia di scommesse di via Cagliari, mentre il terzo lo ha fatto subito dopo, quando si è accorto della reazione dei gestori del locale. Sono stati attimi interminabili con i rapinatori costretti alla fuga non prima di essersi appropriati della borsa della moglie del gestore che conteneva i 1800 euro dell’incasso. Ora i tre rapinatori vengono cercati dai carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere: una di queste potrebbe aver ripreso i malviventi.

Le reazioni

Erano tutti armati di pistola (probabilmente giocattolo), avevano il volto coperto e si sarebbero rivolti in italiano al gestore, Dino Deiana e alla moglie, Roberta Matzuzzi, minacciandoli e pretendendo che venisse loro consegnato il denaro incassato durante la sera. Non si aspettavano, però, la reazione del marito della titolare che ha cercato di bloccare uno dei banditi, quando hanno cercato di legare la coppia con i lacci. L’uomo è stato colpito alla testa dal calcio della pistola che gli ha causato un grosso ematoma. C’è stata anche la reazione della donna che ha colpito uno dei rapinatori con un calcio e usando anche una “zirogna” per difendersi. Poco dopo la fuga.

Momenti drammatici

L’allarme è scattato subito, con posti di blocco in tutta la zona da parte dei carabinieri. I militari attendono anche di sentire la vittima anche se l’accaduto appare abbastanza chiaro nella sua dinamica. Dino Deiana è ancora in ospedale: per fortuna non corre pericolo di vita. Una vicenda che ha suscitato preoccupazione e sdegno tra la popolazione. Le indagini sono coordinate dal tenente colonnello Daniele Credidio, dal maggiore Michele Cerri e dal luogotenente Riccardo Pirali. Gli investigatori hanno già sentito Roberta Matzuzzi e due clienti che hanno assistito alla rapina. I banditi non hanno avuto molto tempo per ragionare: quando hanno notato la borsa della donna, se ne sono subito impossessati, dileguandosi nel giro di pochissimi istanti. Per il momento sulle indagini viene tenuto il più stretto riserbo, ma sembra che i carabinieri abbiano già effettuato ieri alcuni accertamenti per dare un volto e un nome ai tre malviventi .

