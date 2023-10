I randagi costano cari al Comune 

Rinchiusi in un canile con poche speranze di essere adottati e a caro prezzo per la comunità. A Sanluri, gli amici a quattro zampe ricoverati nella struttura Sos Ozastros di Nurri sono 42, un servizio che alle casse pubbliche ogni anno costa 66mila euro, il 50 per cento della spesa per i primi 15 cani la paga l’Unione dei Comuni che gestisce l’appalto, il resto è a carico del Comune. «Il nostro impegno – dice il comandante della Polizia municipale, Roberto Gallus – punta alle adozioni. C’è anche un progetto didattico per sensibilizzare i ragazzi».

I volontari

In questi giorni è stato emesso dal Municipio un atto che impegna 44mila euro da trasferire all’Unione dei Comuni, un’integrazione in parte dovuta all’aumento col nuovo appalto del costo giornaliero per la “custodia e il ricovero” di ciascun ospite che costa 3,54 euro più il 22 per cento di Iva. Da anni l’amministrazione tenta di realizzare un canile, ma ultimamente lo stesso spazio, l’ex mattatoio, riservato al ricovero dopo la cattura, non è più disponibile. È grazie ai volontari che collaborano con la Polizia municipale che i trovatelli vengono accuditi. «Quando prendiamo in custodia l’animale – racconta la responsabile del gruppo, Francesca Meucci – lo ospitiamo nelle nostre case, sperando in un’adozione. Il fatto è che gli abbandoni sono troppi. Per la maggior parte arrivano dalle campagne e vagano in città. Oltre al fatto che sporcano, ci vie dove davanti a ogni portone c’è una bottiglia di plastica come deterrente per i loro bisognini».

L’appello

I randagi si muovono liberamente e capita spesso che alcuni vengano affidati alla Asl perché hanno morsicato qualcuno. «La nostra fortuna – dice il sindaco Alberto Urpi – è che noi abbiamo un’alta percentuale di adozioni. Purtroppo non mancano le persone incivili, gente che non si fa scrupolo di abbandonare gli animali». Per il capogruppo di minoranza, Salvatore Floris «è un problema serio che chiede un impegno comune per risolverlo. Il costo sicuramente incide tanto. Soldi che potrebbero essere spesi per altre necessità, in particolare nei servizi sociali, dove le povertà sono in aumento». Adozioni. L’ultimo appello è della Polizia municipale per una cagnetta che ha appena partorito una cucciolata in campagna. I figlioletti sono stati adottati, la mamma no. Soffre per la mancanza dei piccoli e viene ora accudita dal personale del Comune.