I randagi costano 50mila euro all’anno 

Il Comune di Guspini ha recentemente assegnato il servizio di trasporto, ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani catturati sul territorio, oltre alla gestione dello smaltimento di quelli morti. L’appalto, del valore di 121 mila euro e della durata di due anni, va ancora alla Dog Hotel di Assemini per un importo di poco inferiore ai 100 mila euro.

La campagna

Il problema del randagismo a Guspini è un tema centrale. «Il servizio è molto importante per la tutela dei cani e siamo contenti che gli animali siano tenuti in buone condizioni, aspetto fondamentale e prioritario per noi», assicura l’assessore all’Ambiente Marcello Serru. Attualmente, i cani accalappiati a Guspini sono 31 e il Comune, per promuovere le adozioni, ha lanciato la campagna “Adotta un cane”: sul sito istituzionale c’è una sezione dedicata con foto e dettagli degli animali. «Il numero di animali ricoverati è contenuto perché puntiamo sull’adozione prima ancora che entrino in struttura. Ringrazio il corpo di polizia locale e i tanti volontari che si impegnano per trovare loro una sistemazione dignitosa», aggiunge Serru. Inoltre, esiste un regolamento che prevede incentivi fiscali per chi adotta un randagino dal canile convenzionato: «Previste riduzioni Tari fino a 400 euro annui per tre anni», si legge sul sito comunale.

Le critiche

Non tutti sono soddisfatti. Simona Cogoni, del gruppo di minoranza Impari, sottolinea: «Sono numerose le interrogazioni presentate sul tema del randagismo, oltre alla mozione per un regolamento sul benessere animale. Tuttavia, i fondi spesi per questi bandi potrebbero essere investiti per creare un canile comunale. Sarebbe una soluzione che darebbe lavoro e permetterebbe di controllare meglio il problema. A Guspini ci sono tante aree idonee, ma manca la volontà politica. Inoltre si dovrebbero incentivare sterilizzazioni e adozioni». Anche i volontari sono pronti a dire la loro. Maria Cristina Meloni in passato era in prima linea per accudire i cani abbandonati ma ora si è arresa: «Accudisco solo i miei e aiuto chi ha bisogno di coperte, lenzuola o qualcosa di caldo, smistando il tutto tra Villacidro, Terralba e Cagliari. A Guspini non faccio più nulla. Il Comune è indifferente a questo problema».

