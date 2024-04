I ragazzini volontari raccolgono 200 chili di spazzatura 

Una valanga di rifiuti, e tantissimi volontari, soprattutto giovanissimi, al lavoro per ripulirli.

Anche Sestu ha celebrato la Giornata della Terra, un evento mondiale in cui volontari, ma anche governi, si impegnano per fare qualcosa per il pianeta. I volontari dell’associazione Plastic Free, da anni attivi in tutta la Sardegna, si sono incontrati domenica sera per pulire l’area tra Corso Italia e via Bologna: un punto dove si trova un terreno che spesso viene utilizzato come discarica. E ne hanno raccolto tantissimi rifiuti: 40 chili di secco, 40 di plastica, 50 di vetro e lattine, 10 di ferro, 5 di plastica dura, rottami vari, per un totale di quasi 200 chili. Impegnati sul campo una quarantina di volontari, quasi tutti giovanissimi, e quasi tutti componenti della Polisportiva di Sestu.

«Cerchiamo sempre di coinvolgere ragazzi e ragazzini perché si insegna fin da piccoli a fare bene agli altri e all’ambiente», racconta uno dei direttori e organizzatori del progetto, Daniele Dessì. Il gruppo ha pulito spesso anche le campagne o gli argini del fiume. Per loro anche il ringraziamento della sindaca Paola Secci: «Più volte Plastic free ci ha coinvolti per attività di questo tipo. È bello sapere che siamo in tanti a tenere al nostro territorio e a tutti loro va il mio grazie per aiutarci su questo grande tema». (g.l.p.)

