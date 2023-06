I ragazzini incontrano la scrittrice 

Un incontro di lettura e un laboratorio creativo fra la scrittrice Gloria Lai e i ragazzi del campo estivo della “Polisportiva il Gabbiano”.

È il programma studiato dalla biblioteca di Flumini per venerdì 30 giugno - alle 11 - in occasione della presentazione del libro “Le avventure di Trovatilla e Rossillina”. Un’occasione per avvicinare al mondo dei libri anche i tanti giovani che frequentano il campo estivo durante le vacanze da scuola.

Intanto nei giorni scorsi sono partite le attività anche nei centri estivi, organizzati dal Comune con la cooperativa Cemea - nelle scuole di via Palestrina e via Is Pardinas. Giochi, laboratori e divertimento - per tutto il mese di luglio e sino al 4 agosto - per gli studenti che frequentano le scuole elementari e medie presenti in città, con particolare attenzione anche all’integrazione di bambini e bambine con disabilità.

