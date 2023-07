I ragazzi vorrebbero l’educazione sessuale 

Roma. Otto adolescenti su dieci vorrebbero che l'educazione sessuale fosse inserita nei programmi delle scuole superiori, dove vorrebbero che venissero insegnate anche materie come sostenibilità e protezione dell'ambiente, educazione al rispetto delle diversità e prevenzione dei comportamenti a rischio. Inoltre la metà di loro si preoccupa per il futuro che considera incerto.

È la fotografia che emerge dall'indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, realizzata dal Laboratorio Adolescenza e dall'Istituto di ricerca Iard, su un campione di quasi 6mila studenti tra 13 e 19 anni. Sempre con riferimento alle esperienze scolastiche per quasi il 70% il Covid e la didattica a distanza hanno inciso negativamente sull'apprendimento; tuttavia, per oltre l'80%, la scuola, seppure in presenza, dovrebbe sfruttare metodi e strumenti innovativi usati in pandemia affinché diventi più moderna. Il 40% dei ragazzi, poi, preferirebbe classi ad assetto variabile, per quasi 9 su 10 il piano di studi alle superiori dovrebbe essere in parte personalizzato. Sul futuro, più di un adolescente su due (il 52,4%) vede l'avvenire incerto e preoccupante. A spaventare sono per lo più il degrado ambientale e le catastrofi naturali ma anche guerre ed epidemie .

RIPRODUZIONE RISERVATA