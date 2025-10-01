VaiOnline
Porcu-Satta.
02 ottobre 2025 alle 00:27

I ragazzi si prendono cura della spiaggia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli studenti dell’istituto Porcu -Satta, unico istituto comprensivo della Sardegna ad indirizzo sportivo, protagonisti al campionato del mondo di Kite Foil, inserito nel circuito del Sardinia Grand Slam.

Dopo essere stati impegnati nella pulizia della spiaggia insieme ai volontari dell’associazione Cittadinanza Attiva Oikos, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino gli atleti che hanno fatto la storia di questo sport e che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

«Crediamo che per loro sia stata una grande opportunità», ha detto Ignazio Mulas, insegnante in pensione e presidente della ASD Movimento e Salute che collabora con l’istituto comprensivo Porcu- Satta. «Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito del Comune ad essere qui, ringraziamo l’assessora allo sport Cinzia Carta e l’organizzatore del Sardinia Grand Slam Gian Domenico Nieddu». Importante anche l’esperienza ambientale: armati di buste e guanti i ragazzi hanno ripulito l’arenile.«Siamo stati felici di partecipare» hanno aggiunto il presidente di Oikos Michele Randaccio e la vice presidente Zaira «ci siamo ritrovati qui perché i surfisti amano il mare, è la loro palestra ed è giusto che resti sempre pulita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 