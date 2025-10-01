I ragazzi si prendono cura della spiaggia 

Gli studenti dell’istituto Porcu -Satta, unico istituto comprensivo della Sardegna ad indirizzo sportivo, protagonisti al campionato del mondo di Kite Foil, inserito nel circuito del Sardinia Grand Slam.

Dopo essere stati impegnati nella pulizia della spiaggia insieme ai volontari dell’associazione Cittadinanza Attiva Oikos, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino gli atleti che hanno fatto la storia di questo sport e che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

«Crediamo che per loro sia stata una grande opportunità», ha detto Ignazio Mulas, insegnante in pensione e presidente della ASD Movimento e Salute che collabora con l’istituto comprensivo Porcu- Satta. «Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito del Comune ad essere qui, ringraziamo l’assessora allo sport Cinzia Carta e l’organizzatore del Sardinia Grand Slam Gian Domenico Nieddu». Importante anche l’esperienza ambientale: armati di buste e guanti i ragazzi hanno ripulito l’arenile.«Siamo stati felici di partecipare» hanno aggiunto il presidente di Oikos Michele Randaccio e la vice presidente Zaira «ci siamo ritrovati qui perché i surfisti amano il mare, è la loro palestra ed è giusto che resti sempre pulita».

