I ragazzi rom e il futuro da chef 

Degli studenti modello, col sogno di diventare un domani ristoratori e albergatori di successo. E con un obiettivo che accomuna tutti: costruirsi un futuro fuori dal campo rom.

Sono i protagonisti della premiazione svolta ieri nel Comune di Selargius, una decina di giovani - alcuni residenti anche a Cagliari, Sarroch e Carbonia - che frequentano le scuole superiori e si sono contraddistinti per merito e condotta. Destinatari - insieme ad alcuni coetanei di Alghero - delle borse di studio finanziate dalla Fondazione Anna Ruggiu, con il supporto dell’assessorato alle Politiche sociali del Municipio.

La cerimonia

Ieri la consegna delle borse di studio. Con la Fondazione Ruggiu che da 21 anni premia i percorsi scolastici dei giovani rom: «Per noi un orgoglio vedere il loro impegno nel costruirsi un futuro migliore», dice il presidente della onlus Gianni Loy. Fra i premiati quattro rom residenti a Selargius, tre ragazze e un solo ragazzo. Vittoria Selimovic, 15 anni, insieme a Erik Salkanovic, un anno più grande, frequentano l’Alberghiero di Monserrato e sognano di «aprire un ristorante e lavorare per conto nostro». Stessa scuola e stessi risultati ritenuti meritevoli per Veronica e Selma Selimovic, sorelle, che studiano per poter avere un domani un bar tutto loro. Un futuro lavorativo e una vita fuori dal campo rom: «Vorremmo andare via e trasferisci in una casa», sperano entrambe.

Le storie

A incoraggiare i giovani studenti c’erano anche Teresa Suleymanovic, 29 anni, e Alisa Piu, 25, fra le prime studenti rom ad aver raggiunto il traguardo del diploma nell’Isola. La prima ora è mamma a tempo pieno e non vede l’ora di tornare a lavoro nel settore alberghiero, l’altra sta per iniziare un corso per impiegata logistica e spera di poter entrare nella Marina. «Abbiamo studiato perché il nostro desiderio era cambiare vita, e ci siamo riuscite. I pregiudizi? Ci sono ancora, ma nel mondo della scuola la situazione è migliorata perché si parla di più di bullismo e discriminazione razziale».

I progetti

Il Comune sta facendo la sua parte nel percorso di inclusione scolastica dei minori rom, compreso il recente finanziamento di 1,4 milioni finanziato a livello nazione. «Un progetto importante che ci permette di radicare quella giusta integrazione», sottolinea all’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, presente insieme alla collega della Pubblica istruzione Sara Pilia. «Stiamo lavorando anche per risolvere l’emergenza abitativa delle famiglie che vivono ancora nel campo di Pitz’e Pranu», aggiunge Porqueddu. In prima linea da anni c’è Cristina Farci, assistente sociale e referente della comunità rom per il Comune: «Il lavoro sociale e pedagogico con le famiglie sta dando i suoi risultati».

