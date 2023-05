I ragazzi ritornano a coltivare l’orto 

Nascono, così, prodotti a chilometro zero, accompagnati dalla stagionalità che li rende unici per gusto e qualità. Ad oggi, non ancora una forma d’impresa, ma solamente produzioni proprie, con un concreto risparmio per le finanze familiari e la garanzia di mangiare sano. Damiano Demelas, 32 anni, meccanico fra il paese e Isili, dal 2017 si è avvicinato all’ambito, guidato dal nonno Francesco “Pupisinu”, scomparso di recente: «Gli devo tutto.Non solo mi ha cresciuto dopo la prematura scomparsa di mio padre, ma è andato oltre, trasmettendomi i saperi di quest’arte. Nonostante gli orari frenetici del lavoro, anche quest’anno ho impiantato patate, cetrioli, pomodori e altre colture. Generalmente utilizzavamo un terreno di famiglia vicino Tascusì, quest’anno mi sono spostato nel rione di Ovolaccio»-. E ancora: «L’abisso coi prodotti della grande catena è totale. Questi indicatori, ci devono spronare a proseguire in una strada che è giusta. Gli orti sono un indicatore sulla buona qualità della vita che resiste ancora».

Negli anni, il legame con l’agricoltura non si è mai interrotto, tramandandosi di generazione in generazione, in un percorso fatto di passione, duro lavoro e soddisfazioni. Ne sanno un qualcosa a Desulo, dove diversi giovani dedicano il dopolavoro e le pause studio alle coltivazioni, in questoperiodo un trionfo di colori e profumi.

Ai piedi del Gennargentu, gli orti sono da sempre parte della tradizione e dell’identità. Non solo attraverso le coltivazioni nei centri abitati, ma anche nelle campagne, sfidando l’altimetria col beneficio dell’acqua, presente in buone quantità per l’irrigazione.

In campagna

L’esempio degli avi

Alla terra è legato anche Gian Pietro Floris, studente universitario 25 enne, con quartier generale nel rione di “Carrotu”: «Posso dire di essere cresciuto all’orto. Fin da bambino, i miei cari non mancavano di portarmici più volte la settimana. Ora seguo l’appezzamento di casa insieme a mio fratello e nostro padre. Non usiamo fertilizzanti industriali, solamente letame bio. Vedere a tavola il frutto del nostro impegno ci gratifica». Al paese, il tam tam di “radio orto” è grande: in tanti si rendono disponibili ad aiutare amici e parenti con motocoltivatori o piccoli trattori. Le campagne, vestite di primavera, si animano in una festa che coinvolge tutti: Desulo guarda al biologico, prove di imprenditoria in chiave futura.

