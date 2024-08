I ragazzi ripuliscono il bosco 

I numeri raccontano la riuscita di un evento cresciuto negli anni. Il sesto memorial Mattia Murgia va in archivio nel migliore dei modi. Domenica alla partenza del motoraduno c’erano 210 moto mentre al pranzo al ristorante Seleni si sono ritrovati in 400. Mica male per una festa organizzata da sedici amici determinati e pieni di entusiasmo.

A fronte di una festa che ha coinvolto l’intera cittadina qualcuno ha visto bene di imputare al raduno l'ordinaria maleducazione che affligge il bosco. Così per completare un lavoro durato settimane i ragazzi ieri mattina hanno ripulito una vasta area del bosco da ogni tipo di rifiuto. Un lavoro certosino volto a spegnere sul nascere ogni illazione. Il gruppo già guarda alla prossima edizione. Con il pensiero all’amico scomparso e alla voglia di far bene.

