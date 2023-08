«I ragazzi non mollano mai» 

Nessun paragone con quel gol al 94' di Pavoletti a Bari. «Acqua passata non macina più», sorride Claudio Ranieri. Che si porta a casa la partenza migliore, una vittoria al tramonto dei supplementari e la qualificazione in Coppa Italia contro il Palermo. «Quel gol su angolo non ci voleva. Ma mi è piaciuta la reazione e la vittoria».

Che sofferenza

Ranieri analizza la gara: «Una partita difficile, contro un Palermo che gioca bene. All'inizio eravamo padroni del campo, siamo calati dopo il cooling break. Però è stata la prima partita vera e non mi aspettavo che qualcuno reggesse così per 120 minuti, visto che avevo fatto delle scelte legate proprio alle condizioni». E non solo: «Shomurodov non doveva giocare, ma quando ho visto Pavoletti che non ce la faceva più, ho fatto il segno della croce sperando che non si facesse male e l'ho fatto entrare. E sono contento, perché ha fatto bene anche se non è neanche al 50%. Luvumbo, invece, era un mio dubbio fino all'ultimo, ma ho deciso di farlo partire dalla panchina perché mi serviva qualcuno che, entrando, accendesse la scintilla. Ora sono curioso di vederlo contro le Formula 1 della Serie A». Ranieri promuove il suo Cagliari: «Mi è piaciuto lo spirito di rivalsa, la voglia di reagire, la compattezza. Di quello che invece non mi è piaciuto parlerò negli spogliatoi. Di certo, non mi sono piaciute certe situazioni in cui siamo rimasti scoperti nei cambi di gioco. In Serie A non ce lo possiamo permettere. Però è normale sbagliare quando non si è ancora in piena forma». Si coccola i suoi, Ranieri, ma strizza l'occhio al mercato, anche se senza troppe ansie: «Andando bene, anche se i nuovi dovessero arrivare tra martedì e mercoledì, dovrei prima valutarli, inserirli. Forse sarebbe tardi per Torino. Intanto facciamoli arrivare, poi chi vivrà vedrà».

Goleador per caso

La vittoria del Cagliari porta la firma, per la prima volta in rossoblù, di Alberto Dossena e Alessandro Di Pardo. Il difensore l'aveva sbloccata a inizio del primo tempo supplementare. «Siamo abituati a non mollare», ha spiegato a fine partita. «Dovevamo stare attenti in occasione del loro gol, ma era importante arrivare fino in fondo giocando il nostro calcio. La Serie A è un altro campionato e lo sappiamo. Siamo pericolosi soprattutto in casa. Ci faremo trovare pronti». Sulla stessa lunghezza d'onda Di Pardo, autore del gol-vittoria al 18' del secondo tempo supplementare: «Sono contento per il gol e per la vittoria, ci dà morale. Era importante vincere e farlo in casa, davanti ai nostri tifosi. Ci abbiamo creduto fino alla fine, anche se abbiamo preso un gol su calcio piazzato su cui dovremo lavorare molto, visto che in Serie A servirà più attenzione. Ma una vittoria all'ultimo ci dà la carica giusta per il campionato». Racconta la rete: «A Zito dico spesso di mettermela sul secondo palo. Lo ha fatto all'ultimo minuto, ho impattato bene ed è andata dentro». Adesso la testa va al campionato: «Siamo una squadra che corre tanto. Continuiamo a lavorare. Saremo pronti per lunedì col Torino».

