Pesaro. «Il gol? Non è questione psicologica, ma di centimetri», chiarisce il tecnico Michele Pazienza: «I ragazzi sono arrivati a creare tanto perché ci hanno provato e ci sono riusciti. Questo deve dar loro la consapevolezza che devono provarci sempre. Il gol-non gol fa parte del calcio. Noi dobbiamo arrivarci continuamente. Sala e Brentan hanno fatto un grandissimo lavoro in mezzo al campo dando la possibilità al reparto offensivo di spingere costantemente e al reparto difensivo di sentirsi protetto». L’allenatore è dispiaciuto solo per il risultato: «I ragazzi meritavano i tre punti per ciò che hanno creato durante i 95 minuti. La partita deve darci consapevolezza e spingerci a insistere perché ci sono tutte le componenti per fare bene».

Poi l’analisi delle scelte offensive: «Diakite al posto di Musso è stata una decisione tecnica dettata dalle sue caratteristiche. Credo che si siano incastrate bene con quelle di Di Stefano e che entrambi abbiano creato i presupposti per essere pungenti. Ma anche gli altri hanno fatto bene quando sono entrati».

In chiusura le parole del difensore Cristian Fabriani: «La squadra ha interpretato la partita a 360 gradi dal punto di vista tattico, dell’attenzione e della volontà. Il segnale dovevamo darlo prima a noi stessi, allo staff che non ci fa mancare nulla, alla società che ci è sempre vicina e ai nostri tifosi che giustamente vogliono una squadra che che possa renderli orgogliosi».

