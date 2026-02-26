VaiOnline
con orsini e branciarioli a cagliari
27 febbraio 2026 alle 00:39

I ragazzi irresistibili al Teatro Massimo 

Riflettori puntati al Teatro Massimo di Cagliari su Umberto Orsini e Franco Branciaroli in scena con “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon stasera alle 16.30 e alle 20.30, domani alle 19.30 e domenica alle 19.

“I ragazzi irresistibili” nella traduzione di Masolino D’Amico descrive la realtà complessa e le relazioni umane e professionali nel mondo dello spettacolo attraverso una vicenda emblematica, trasportata con successo sul grande schermo nel pluripremiato film di Herbert Ross con Walter Matthau e George Burns (cui segue la versione televisiva con Woody Allen e Peter Falk): sul palco due grandi interpreti come Franco Branciaroli (nel ruolo dell'irascibile Willy Clark) e Umberto Orsini (Al Lewis, la spalla del duo) accanto a Flavio Francucci, Sara Zoia, Giorgio Sales, Emanuela Saccardi, con scene di Maurizio Balò.

