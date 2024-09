I ragazzi in campo da mezzo secolo: il miracolo sportivo della “Gigi Riva” 

L’immagine più commovente, in quel nefasto 24 gennaio 2024, è stata vedere quei piccoli calciatori vestiti con le loro tute entrare nella Basilica di Bonaria e stare vicino, nell’ultimo saluto, al loro campione. Composti, ordinati, silenziosamente rispettosi, come aveva insegnato sino all’ultimo colui che, per loro, non era solo il grande giocatore del Cagliari e della Nazionale, ma anche e soprattutto il presidente della scuola calcio, quella che porterà per sempre il suo nome.

Nata nell’ottobre del 1976, per volere di Rombo di Tuono e rafforzato da altri due grandi personaggi sportivi come Cenzo Soro ed Enzo Molinas, la Scuola Calcio Gigi Riva è stata la prima in Italia riconosciuta ufficialmente dal CONI e dalla FIGC come Centro di Avviamento allo Sport del Calcio e anche come Scuola di Calcio. Quasi ventimila bambini e ragazzi, in quasi mezzo secolo di vita, sono cresciuti in campo ma prima di tutto umanamente, nei campi prima delle Saline, poi dell’Amsicora e ora nei terreni del Consorzio Sant’Elia. Con il sogno di poter veder nascere il proprio centro sportivo.

Nicolò Barella è l’ultimo degli allievi ad essere arrivato ad altissimi livelli, come Gianluca Festa, anche lui cresciuto nei campi limitrofi allo stagno di Molentagius e nel canale vicino, dove negli anni si è perso il conto dei palloni finiti in acqua.

Il Professore

Dal 2004 la “Gigi Riva” ha avuto come direttore il “Professore”, Ermanno Cortis, storico dirigente federale che ha dedicato ai giovani gran parte della sua vita. Scomparso prematuramente nel 2013, è stato il figlio Daniele a prendere il suo posto, portando avanti gli stessi valori, validi e solidi ormai da quasi cinquant’anni. «Da sempre, per rispetto nei confronti dei maestri di sport che mi hanno preceduto e ancor più ora, dopo la perdita del fondatore e Presidente Gigi Riva, sentiamo impellente la necessità di implementare gli sforzi per far sì che chi si avvicina alla famiglia della Gigi Riva trovi un ambiente sano dove praticare lo sport».

Quasi 400 atleti dai 4 anni ai 17, come bussola la crescita del ragazzo e non la ricerca spasmodica di alzare un trofeo. «Noi cerchiamo di formare ed educare buoni cittadini prima di tutto e, quando capiterà, trovare altri Barella. Noi non proviamo nessuno, sono le famiglie che provano noi». E le strutture? «Se il nostro progetto decollerà, potremo finalmente farlo in una casa tutta nostra, il nostro sogno sarà ancora più bello!».

RIPRODUZIONE RISERVATA