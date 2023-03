I ragazzi e il valore di un’esperienza all’estero 

A Sanluri una giornata di formazione dedicata ai ragazzi dello “Scambio giovani”. Domenica, nella sede del Rotary club, un evento dedicato al “Rotary youth exchange”, programma che permette ogni anno a migliaia di ragazzi e ragazze di incontrare altri popoli, conoscere la loro cultura e fare un’esperienza di studio all’estero.

«Il programma – commenta Orsola Altea, responsabile dello “Scambio giovani” – dà agli studenti tra i 15 e i 19 anni l’opportunità di frequentare una scuola straniera per un anno, vivendo in una o più famiglie ospiti. Gli studenti potranno così imparare bene un’altra lingua e sperimentare un altro modo di vivere: impareranno a conoscere meglio sé stessi e gli altri e a capire le diversità. Inoltre saranno ambasciatori del proprio Paese».

Presenti circa settanta giovani, tra coloro prossimi alla partenza provenienti da tutta l’isola e gli studenti stranieri che attualmente studiano e vivono in Sardegna, nonché le famiglie sarde che si accingono ad ospitare per il prossimo anno scolastico i ragazzi stranieri. I costi a carico della famiglia si limitano alla quota iscrizione, al biglietto di andata e ritorno e alla polizza assicurativa, mentre i ragazzi partecipanti, scelti in base al merito scolastico, ricevono una piccola mensilità di 100 dollari.

