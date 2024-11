I ragazzi disabili e la super sfida in tandem da veri atleti 

L’emozione è tutta negli occhi di questi ragazzi così speciali che per una volta si sono sentiti veri atleti. Perché l’iniziativa organizzata ieri al parco di Molentargius dall'associazione Seguimi ASD con il patrocinio del Comune, non era uguale a tutte le altre.

Si trattava infatti di una gara in piena regola, la prima “Quartu Sant’Elena Bike Festival”, in cui ragazzi con disabilità fisica e intellettiva hanno utilizzato le biciclette speciali come tandem, tricicli ed handbike e si sono confrontati con altri ragazzi senza disabilità in una competizione aperta a tutte le società ciclistiche della Sardegna, approvata e inserita nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Italiana.«È stata davvero una giornata emozionante», ha detto la fondatrice e presidente di Seguimi Asd Daniela Graziu, «perché per la prima volta i ragazzi con disabilità hanno compiuto dei veri percorsi».

La mattina si sono confrontati i ragazzi dell’Anffas con l’associazione Seguimi, poi nel pomeriggio tutti i ragazzi disabili presenti si sono gemellati con le società sportive presenti che erano quelle di Sarroch, Pau, Monastir, Sinnai, Serramanna, Guspini e Cagliari.

«I ragazzi erano tutti felicissimi» aggiunge Graziu, «si sono sentiti protagonisti di qualcosa dedicato a loro. Hanno fatto amicizia con ragazzi senza disabilità ed è stato davvero commovente sentire tutti quegli applausi . Nessuno avrebbe mai pensato di partecipare a una gara in piena regola. Hanno ricevuto proprio una convocazione ufficiale si sono sentiti dei veri atleti. Forse “forte” è la parola più adatta per descrivere questa giornata».

La prova prevedeva una serie di difficoltà in base alle varie abilità tecniche di ciascuno, da superare in sequenza. Sono state portate avanti in forma combinata da un atleta con disabilità gemellato a uno senza disabilità che insieme hanno formato una squadra. Entrambi gli atleti hanno compiuto le stesse prove di abilità con l'atleta senza disabilità che al termine del percorso gimkana ha effettuato uno sprint di 50 metri. Le gare si sono tenute in successione: prima l'atleta con disabilità e a seguire quello senza disabilità. E per finire le premiazioni con tanto di coppa.

RIPRODUZIONE RISERVATA